L’Atelier Apprenti Fromager Route de Lons Poligny
L’Atelier Apprenti Fromager Route de Lons Poligny mercredi 3 juin 2026.
Poligny
L’Atelier Apprenti Fromager
Route de Lons Maison du Comté Poligny Jura
Tarif : 12.1 – 12.1 – 12.1 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 05:00:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
Date(s) :
2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
L’atelier apprenti fromager: Viens fabriquer un mini Comté!
Durée: environ 1h30
Venez apprendre tous les secrets de fabrication de notre fierté régionale Le Comté !
Faites de vous un apprenti fromager, grâce aux ateliers dispensés par la maison du Comté.
Les enfants ne pourront pas manger ni ramener chez eux le mini-Comté qui n’est pas comestible. Cependant, une dégustation de deux sortes de Comté est réalisé après l’atelier.
Réservation en ligne obligatoire .
Route de Lons Maison du Comté Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40 info@maisonducomte.com
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English : L’Atelier Apprenti Fromager
L’événement L’Atelier Apprenti Fromager Poligny a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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