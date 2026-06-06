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AGENDA · Poligny

Marché artisanal et gourmand Poligny

mercredi 12 août 2026 · Poligny

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Maison du Comté
Ville
39800 Poligny
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Poligny

Marché artisanal et gourmand

Maison du Comté Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 18:00:00

Date(s) :
2026-08-12

La Maison du Comté vous propose un petit marché artisanal et gourmand !

Venez célébrer l’été avec nous lors de ce marché artisanal et gourmand !
Au programme
-Dégustations de produits du terroir
-Créateurs et artisans locaux
-Ambiance conviviale pour toute la famille !
Lieu Maison du Comté, sur le parvis

Accès libre animations gratuite   .

Maison du Comté Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40  info@maisonducomte.com

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English : Marché artisanal et gourmand

L’événement Marché artisanal et gourmand Poligny a été mis à jour le 2026-06-23 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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