Informations pratiques

Poligny

Marché artisanal et gourmand

Maison du Comté Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12 18:00:00

Date(s) :

2026-08-12

La Maison du Comté vous propose un petit marché artisanal et gourmand !

Venez célébrer l’été avec nous lors de ce marché artisanal et gourmand !

Au programme

-Dégustations de produits du terroir

-Créateurs et artisans locaux

-Ambiance conviviale pour toute la famille !

Lieu Maison du Comté, sur le parvis

Accès libre animations gratuite .

Maison du Comté Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40 info@maisonducomte.com

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English : Marché artisanal et gourmand

L’événement Marché artisanal et gourmand Poligny a été mis à jour le 2026-06-23 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)