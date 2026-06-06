Marché artisanal et gourmand Poligny
mercredi 12 août 2026 · Poligny
Informations pratiques
Poligny
Marché artisanal et gourmand
Maison du Comté Poligny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 18:00:00
Date(s) :
2026-08-12
La Maison du Comté vous propose un petit marché artisanal et gourmand !
Venez célébrer l’été avec nous lors de ce marché artisanal et gourmand !
Au programme
-Dégustations de produits du terroir
-Créateurs et artisans locaux
-Ambiance conviviale pour toute la famille !
Lieu Maison du Comté, sur le parvis
Accès libre animations gratuite .
Maison du Comté Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40 info@maisonducomte.com
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English : Marché artisanal et gourmand
L’événement Marché artisanal et gourmand Poligny a été mis à jour le 2026-06-23 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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