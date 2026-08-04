Je m’accroche Chapelle de la Congrégation Poligny

Informations pratiques

Poligny

Je m’accroche

Chapelle de la Congrégation 37 Grande Rue Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 09:00:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Cet été, Mi-Scène accueille l’exposition JE M’ACCROCHE de Nina Level à la Chapelle de la Congrégation.

Photographe et plasticienne, je développe une pratique où la peinture prolonge naturellement mon travail photographique. Les deux médiums se nourrissent mutuellement et partagent une même recherche saisir l’autre dans son intensité, son humanité et son immédiateté.

Je dessine et peins des visages, toujours dans une approche déconstruite, où se mêlent le regard porté sur l’autre et celui que je porte sur moi-même. Mes œuvres explorent les émotions, les traces et les fragments d’identité, sans chercher à reproduire fidèlement le réel. J’aime expérimenter les matières, les supports et les couleurs, libre de toute frontière entre figuration et abstraction. Mon travail est avant tout guidé par une nécessité de créer, un geste instinctif où le plaisir de produire prend le pas sur toute autre considération. .

Chapelle de la Congrégation 37 Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 00 49 01

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English : Je m’accroche

L’événement Je m’accroche Poligny a été mis à jour le 2026-07-29 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA