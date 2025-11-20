Accords Comté et Vins du Jura rue de la Maison du Comté Poligny
Accords Comté et Vins du Jura rue de la Maison du Comté Poligny mardi 21 juillet 2026.
Poligny
Accords Comté et Vins du Jura
rue de la Maison du Comté La Maison du Comté Poligny Jura
Tarif : 20.5 – 20.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 09:30:00
fin : 2026-08-04 11:30:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
La Maison du Comté vous propose un atelier Dégustation Comté et Vins . Cet atelier vous permettra de découvrir les alliances Comté et Vins du Jura. Visite libre du musée comprise avant l’atelier
Nous vous proposons de découvrir les accords Comté et Vins du Jura !
Pour les adultes uniquement
Réservation en ligne obligatoire .
rue de la Maison du Comté La Maison du Comté Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40 info@maisonducomte.com
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English : Accords Comté et Vins du Jura
L’événement Accords Comté et Vins du Jura Poligny a été mis à jour le 2026-06-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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