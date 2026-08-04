Dimanche Groovy L’Enklave Poligny

Informations pratiques

Poligny

Dimanche Groovy

L’Enklave 35 Grande Rue Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 15:00:00

fin : 2026-08-09 21:00:00

Date(s) :

2026-08-09

DJ Set Big Mama’s Chouxy

Beer & Food .

L’Enklave 35 Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté tizasek@gmail.com

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English : Dimanche Groovy

L’événement Dimanche Groovy Poligny a été mis à jour le 2026-07-29 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)