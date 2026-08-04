AGENDA · Poligny
Dimanche Groovy L’Enklave Poligny
dimanche 9 août 2026 · L'Enklave · Poligny
Informations pratiques
Poligny
Dimanche Groovy
L’Enklave 35 Grande Rue Poligny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 15:00:00
fin : 2026-08-09 21:00:00
Date(s) :
2026-08-09
DJ Set Big Mama’s Chouxy
Beer & Food .
L’Enklave 35 Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté tizasek@gmail.com
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English : Dimanche Groovy
L’événement Dimanche Groovy Poligny a été mis à jour le 2026-07-29 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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