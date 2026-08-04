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AGENDA · Poligny

Dimanche Groovy L’Enklave Poligny

dimanche 9 août 2026 · L'Enklave · Poligny

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
L'Enklave
Adresse
35 Grande Rue
Ville
39800 Poligny
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Poligny

Dimanche Groovy

L’Enklave 35 Grande Rue Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 15:00:00
fin : 2026-08-09 21:00:00

Date(s) :
2026-08-09

DJ Set Big Mama’s Chouxy
Beer & Food   .

L’Enklave 35 Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté   tizasek@gmail.com

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English : Dimanche Groovy

L’événement Dimanche Groovy Poligny a été mis à jour le 2026-07-29 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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