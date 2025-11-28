Bédoin

Marché provençal

2 place de la fontaine, hameau des Baux Bédoin Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-16 18:00:00

fin : 2026-09-01 21:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Laissez-vous tenter par une visite sur le petit marché Provençal des Baux. Tous vos sens seront en éveil, couleurs, senteurs…

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2 place de la fontaine, hameau des Baux Bédoin 84410 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 35 24 44 lescopainsdesbaux@gmail.com

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English :

Let yourself be tempted by a visit to the small Provencal market in Les Baux. All your senses will be awakened, colors, scents…

L’événement Marché provençal Bédoin a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de tourisme Ventoux Provence Tourisme