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Marche repas Brux

Marche repas Brux

Marche repas Brux samedi 6 juin 2026.

Adresse : Ferme de l'étalon

Ville : 86510 Brux

Département : Vienne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Brux

Marche repas

Ferme de l’étalon Brux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Une belle marche conviviale ponctuée d’étapes repas !
Réservation obligatoire au Vival de Brux avant le 30/05/2026.
Venez nombreux partager un moment de nature, de bonne humeur et de gourmandise !   .

Ferme de l’étalon Brux 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 91 76 26 

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English : Marche repas

L’événement Marche repas Brux a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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