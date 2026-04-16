Marche repas Brux
Marche repas Brux samedi 6 juin 2026.
Brux
Marche repas
Ferme de l’étalon Brux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Une belle marche conviviale ponctuée d’étapes repas !
Réservation obligatoire au Vival de Brux avant le 30/05/2026.
Venez nombreux partager un moment de nature, de bonne humeur et de gourmandise ! .
Ferme de l’étalon Brux 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 91 76 26
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English : Marche repas
L’événement Marche repas Brux a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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