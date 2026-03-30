Marché rétro & mode vintage Marché couvert rue Thurot Nuits-Saint-Georges 25 et 26 avril A partir de 15e le ML

l’évènement VINTAGE RETRO & MODE VINTAGE le 25 et dimanche 26 Avril entre Beaune et Dijon (21) Les exposants vous proposeront un véritable Vintage Market pour les amoureux de la mode et accessoires

Ne manquez pas l’évènement VINTAGE RETRO & MODE VINTAGE le samedi 25 et dimanche 26 Avril entre Beaune et Dijon (21).

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Nombreux exposants seront présents et vous proposeront un véritable Vintage Market pour les amoureux de la mode et accessoires, créations, véhicules, musique, mobilier, animations, objets et déco qui font toute l’ambiance « old school » et le design des années 50 aux années 80’s sur une surface de 900m².

Adresse :

MARCHÉ COUVERT

RUE THUROT

21700 NUITS ST GEORGES

Nombreuses animations :

– Parking Véhicules Rétro

– Concours Miss Mode Pin Up…

– Stand Photo et relooking

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Horaires d’ouverture :

– Samedi de 10h à 19h

– Dimanche de 10h à 18h

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Tarifs :

Entrée du salon : 3 €

GRATUIT pour les -12 ans et PMR

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Organisation Tandem Events France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-26T18:00:00.000+02:00

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ccommercial.tandem.events@gmail.com

Marché couvert rue Thurot rue Thurot 21700 Nuits-Saint-Georges 21700 Côte-d’Or



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