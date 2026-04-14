Visite à la lampe torche, Musée de Nuits-Saint-Georges, Nuits-Saint-Georges

Visite à la lampe torche Samedi 23 mai, 21h30 Musée de Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or

Sur réservation (10 places disponibles). A partir de 10 ans. Merci de vous munir d’une lampe torche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

À la lueur de votre lampe torche, venez découvrir l’exposition temporaire avec un médiateur et résolvez l’énigme de l’apothicaire.

Musée de Nuits-Saint-Georges 12 Rue Camille Rodier, 21700 Nuits-Saint-Georges, France Nuits-Saint-Georges 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380620134 https://www.ot-nuits-st-georges.fr https://www.facebook.com/musee.nuitssaintgeorges Collections archéologiques gallo-romaines (site des Bolards). Collections mérovingiennes. Collections militaires : les chasseurs à pied, armes, costumes et souvenirs évoquant la bataille de Nuits (18 décembre 1870). Peintures de Jean François sur la vigne et le vin.

À la lueur de votre lampe torche, venez découvrir l’exposition temporaire avec un médiateur et résolvez l’énigme de l’apothicaire.

©Musée de Nuits-Saint-Georges