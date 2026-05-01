Nuit Européenne des Musées Musée de Nuits-Saint-Georges Nuits-Saint-Georges

Nuits-Saint-Georges

Nuit Européenne des Musées

Musée de Nuits-Saint-Georges 12 Rue Camille Rodier Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

VISITE A LA LAMPE TORCHE (de 21h30 à 22h30)

À la lueur de votre lampe torche, venez découvrir l’exposition temporaire avec un médiateur et résolvez l’énigme de l’apothicaire.

EXPOSITION JEUX ANTIQUES (de 18h à minuit)

Venez découvrir les jeux antiques autour de l’exposition itinérante du MuséoParc d’Alésia Des Romains et des jeux . À quoi jouaient les petits et grands Romains de l’Antiquité ? .

Musée de Nuits-Saint-Georges 12 Rue Camille Rodier Nuits-Saint-Georges 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 62 01 37 accueil.musee@nuitsstgeorges.com

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English : Nuit Européenne des Musées

L’événement Nuit Européenne des Musées Nuits-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-05-04 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)