Journées européennes de l’archéologie Site archéologique des Bolards Nuits-Saint-Georges
Journées européennes de l’archéologie Site archéologique des Bolards Nuits-Saint-Georges samedi 13 juin 2026.
Nuits-Saint-Georges
Journées européennes de l’archéologie
Site archéologique des Bolards Route de Seurre Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Un Celte, un Romain, un Germain et un Gallo-Romain vous accueilleront sur le site archéologique des Bolards à travers des ateliers consacrés à l’armement, au commerce et à l’hygiène dans l’Antiquité.
Venez vous promener librement parmi les vestiges de cette cité gallo-romaine et en découvrir toute la richesse. .
Site archéologique des Bolards Route de Seurre Nuits-Saint-Georges 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 62 01 37 accueil.musee@nuitsstgeorges.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées européennes de l’archéologie
L’événement Journées européennes de l’archéologie Nuits-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-04-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or)
- Exposition – Jeux antiques, Musée de Nuits-Saint-Georges, Nuits-Saint-Georges 23 mai 2026
- Visite à la lampe torche, Musée de Nuits-Saint-Georges, Nuits-Saint-Georges 23 mai 2026
- Radio Banane, Festival Volcan de Nuit, Nuits-Saint-Georges 27 mai 2026
- Le Cassissium, quand le cassis devient une star !, Le Cassinium, Nuits-Saint-Georges 5 juin 2026
- Chemin Gourmand de Nuits-Saint Georges Ville et Vignoble de Nuits-Saint-Georges Nuits-Saint-Georges 14 juin 2026