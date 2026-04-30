Journées européennes de l’archéologie Site archéologique des Bolards Nuits-Saint-Georges

Nuits-Saint-Georges

Journées européennes de l’archéologie

Site archéologique des Bolards Route de Seurre Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Un Celte, un Romain, un Germain et un Gallo-Romain vous accueilleront sur le site archéologique des Bolards à travers des ateliers consacrés à l’armement, au commerce et à l’hygiène dans l’Antiquité.

Venez vous promener librement parmi les vestiges de cette cité gallo-romaine et en découvrir toute la richesse. .

Site archéologique des Bolards Route de Seurre Nuits-Saint-Georges 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 62 01 37 accueil.musee@nuitsstgeorges.com

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English : Journées européennes de l’archéologie

L’événement Journées européennes de l’archéologie Nuits-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-04-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)