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Journées européennes de l’archéologie Site archéologique des Bolards Nuits-Saint-Georges

Journées européennes de l’archéologie Site archéologique des Bolards Nuits-Saint-Georges samedi 13 juin 2026.

Lieu : Site archéologique des Bolards

Adresse : Route de Seurre

Ville : 21700 Nuits-Saint-Georges

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Nuits-Saint-Georges

Journées européennes de l’archéologie

Site archéologique des Bolards Route de Seurre Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Un Celte, un Romain, un Germain et un Gallo-Romain vous accueilleront sur le site archéologique des Bolards à travers des ateliers consacrés à l’armement, au commerce et à l’hygiène dans l’Antiquité.
Venez vous promener librement parmi les vestiges de cette cité gallo-romaine et en découvrir toute la richesse.   .

Site archéologique des Bolards Route de Seurre Nuits-Saint-Georges 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 62 01 37  accueil.musee@nuitsstgeorges.com

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English : Journées européennes de l’archéologie

L’événement Journées européennes de l’archéologie Nuits-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-04-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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