Visites d’été à la ferme Fruirouge© Hameau de Concoeur Nuits-Saint-Georges

Hameau de Concoeur Ferme Fruirouge Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or

Début : 2026-07-14 09:30:00

fin : 2026-08-15 11:30:00

2026-07-14

Du 14 juillet au 15 août, retrouvez-nous chaque lundi à 9 h 30 à la ferme Fruirouge à Concœur. Partez explorer nos vergers de petits fruits rouges Bio, puis plongez dans notre ancien atelier de fabrication. Un film illustrera notre lien au vivant avant une dégustation commentée de nos confitures, boissons et condiments. Une immersion gourmande et authentique au cœur des Hautes-Côtes de Bourgogne ! .

Hameau de Concoeur Ferme Fruirouge Nuits-Saint-Georges 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 62 36 25 ferme@fruirouge.fr

