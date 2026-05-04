Journées Européennes du Patrimoine Musée de Nuits-Saint-Georges Nuits-Saint-Georges

Nuits-Saint-Georges

Journées Européennes du Patrimoine

Musée de Nuits-Saint-Georges 12 Rue Camille Rodier Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

CABINET DE CURIOSITÉS (de 14h à 18h)

Le professeur Plop sera de retour pour vous présenter la naissance des tout premiers musées, appelés Cabinets de curiosités. Les visiteurs pourront également participer à des fouilles pour y découvrir fossiles et minéraux.

LES INFECTÉS (à 15h, 16h et 17h)

Basé sur le jeu du Loup-Garou , les visiteurs seront invités à découvrir qui tente d’infecter le reste des patients. .

Musée de Nuits-Saint-Georges 12 Rue Camille Rodier Nuits-Saint-Georges 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 62 01 37 accueil.musee@nuitsstgeorges.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Nuits-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-05-04 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)