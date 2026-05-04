Journées Européennes du Patrimoine Musée de Nuits-Saint-Georges Nuits-Saint-Georges
Journées Européennes du Patrimoine Musée de Nuits-Saint-Georges Nuits-Saint-Georges samedi 19 septembre 2026.
Nuits-Saint-Georges
Journées Européennes du Patrimoine
Musée de Nuits-Saint-Georges 12 Rue Camille Rodier Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
CABINET DE CURIOSITÉS (de 14h à 18h)
Le professeur Plop sera de retour pour vous présenter la naissance des tout premiers musées, appelés Cabinets de curiosités. Les visiteurs pourront également participer à des fouilles pour y découvrir fossiles et minéraux.
LES INFECTÉS (à 15h, 16h et 17h)
Basé sur le jeu du Loup-Garou , les visiteurs seront invités à découvrir qui tente d’infecter le reste des patients. .
Musée de Nuits-Saint-Georges 12 Rue Camille Rodier Nuits-Saint-Georges 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 62 01 37 accueil.musee@nuitsstgeorges.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Nuits-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-05-04 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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