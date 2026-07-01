AGENDA · Nuits-Saint-Georges
Fascinantes Chauves-souris, Nuits-Saint-Georges, Nuits-Saint-Georges
vendredi 28 août 2026 · Nuits-Saint-Georges
Informations pratiques
Fascinantes Chauves-souris Vendredi 28 août, 20h30 Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T20:30:00+02:00 – 2026-08-28T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T20:30:00+02:00 – 2026-08-28T22:30:00+02:00
Nuits-Saint-Georges rue du bois de charmois Nuits-Saint-Georges 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « contact.bio-dd@ccgevrey-nuits.com »}]
Venez découvrir les chauves-souris des Trous Légers, leurs habitats forestiers et souterrains, ainsi que leur rôle essentiel pour la biodiversité et l’agriculture. Animé par un chiroptérologue
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