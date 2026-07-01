Atelier mur en pierres sèches Rue de l’hermitage Nuits-Saint-Georges

Informations pratiques

Nuits-Saint-Georges

Atelier mur en pierres sèches

Rue de l’hermitage Clos de l’Hermitage Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 11:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Les samedi 18 juillet et 8 août, Gevrey-Nuits Tourisme vous invite à découvrir un savoir-faire ancestral au cœur du Clos de l’Hermitage à Nuits-Saint-Georges.

Le temps d’un atelier immersif, mettez-vous dans la peau d’un murailler et participez à la reconstruction d’un véritable mur en pierres sèches. Au-delà du geste technique, vous apprendrez ensemble les multiples rôles du petit patrimoine bâti dans les Climats du vignoble de Bourgogne.

Tarif unique 17 € / personne

De 10h à 11h30.

Réservation obligatoire. .

Rue de l’hermitage Clos de l’Hermitage Nuits-Saint-Georges 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 34 38 40

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English : Atelier mur en pierres sèches

L’événement Atelier mur en pierres sèches Nuits-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Gevrey-Nuits| 2*