Atelier mur en pierres sèches Rue de l’hermitage Nuits-Saint-Georges
samedi 8 août 2026 · Rue de l'hermitage · Nuits-Saint-Georges
Informations pratiques
Nuits-Saint-Georges
Atelier mur en pierres sèches
Rue de l’hermitage Clos de l’Hermitage Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 11:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Les samedi 18 juillet et 8 août, Gevrey-Nuits Tourisme vous invite à découvrir un savoir-faire ancestral au cœur du Clos de l’Hermitage à Nuits-Saint-Georges.
Le temps d’un atelier immersif, mettez-vous dans la peau d’un murailler et participez à la reconstruction d’un véritable mur en pierres sèches. Au-delà du geste technique, vous apprendrez ensemble les multiples rôles du petit patrimoine bâti dans les Climats du vignoble de Bourgogne.
Tarif unique 17 € / personne
De 10h à 11h30.
Réservation obligatoire. .
Rue de l’hermitage Clos de l’Hermitage Nuits-Saint-Georges 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 34 38 40
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English : Atelier mur en pierres sèches
L’événement Atelier mur en pierres sèches Nuits-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Gevrey-Nuits| 2*
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