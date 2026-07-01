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AGENDA · Nuits-Saint-Georges

Atelier mur en pierres sèches Rue de l’hermitage Nuits-Saint-Georges

samedi 8 août 2026 · Rue de l'hermitage · Nuits-Saint-Georges

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue de l'hermitage
Adresse
Clos de l'Hermitage
Ville
21700 Nuits-Saint-Georges
Département
Côte-d'Or
Tarif
17 17 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Nuits-Saint-Georges

Atelier mur en pierres sèches

Rue de l’hermitage Clos de l’Hermitage Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 11:30:00

Date(s) :
2026-08-08

Les samedi 18 juillet et 8 août, Gevrey-Nuits Tourisme vous invite à découvrir un savoir-faire ancestral au cœur du Clos de l’Hermitage à Nuits-Saint-Georges.
Le temps d’un atelier immersif, mettez-vous dans la peau d’un murailler et participez à la reconstruction d’un véritable mur en pierres sèches. Au-delà du geste technique, vous apprendrez ensemble les multiples rôles du petit patrimoine bâti dans les Climats du vignoble de Bourgogne.
Tarif unique 17 € / personne
De 10h à 11h30.
Réservation obligatoire.   .

Rue de l’hermitage Clos de l’Hermitage Nuits-Saint-Georges 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 34 38 40 

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English : Atelier mur en pierres sèches

L’événement Atelier mur en pierres sèches Nuits-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Gevrey-Nuits| 2*

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