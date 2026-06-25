Visite guidée de Nuits-Saint-Georges Eglise Saint-Symphorien Nuits-Saint-Georges

Nuits-Saint-Georges

Visite guidée de Nuits-Saint-Georges

Eglise Saint-Symphorien 7 rue de l’Egalité Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:30:00

fin : 2026-09-12 11:30:00

Date(s) :

2026-09-12

L’Office de Tourisme vous invite à plonger dans l’histoire vigneronne d’une commune emblématique de la Côte de Nuits !

Rendez-vous les samedi 13 juin, mercredi 12 août et samedi 12 septembre, pour partir en immersion dans l’histoire de Nuits-Saint-Georges, vue sous le spectre vigneron.

Au départ de l’église Saint-Symphorien, laissez-vous guider par Véronique à travers les ruelles historiques de la ville et découvrez l’âme vigneronne qui a façonné son identité.

Au programme découverte des Climats de Bourgogne Patrimoine mondial, secrets de l’appellation, architecture traditionnelle, anciennes maisons de vignerons et folies bourguignonnes…

Ne manquez pas cette expérience inédite proposée par l’Office de Tourisme !

Tarif unique 9 € / personne

Départ à 9h30 / durée environ 2h.

Réservation obligatoire. .

Eglise Saint-Symphorien 7 rue de l’Egalité Nuits-Saint-Georges 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 34 38 40 animation@gevreynuitstourisme.com

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English : Visite guidée de Nuits-Saint-Georges

L’événement Visite guidée de Nuits-Saint-Georges Nuits-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gevrey-Nuits| 2*