Atelier tuile de Bourgogne Atelier Rosebelle Céarmique Nuits-Saint-Georges
Atelier tuile de Bourgogne Atelier Rosebelle Céarmique Nuits-Saint-Georges samedi 4 juillet 2026.
Nuits-Saint-Georges
Atelier tuile de Bourgogne
Atelier Rosebelle Céarmique 9 Rue du Grenier à Sel Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or
Tarif : 30 – 30 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-09-26 16:30:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-08-29 2026-09-26
Les samedis 6 juin, 4 juillet, 29 août et 26 septembre à 15h, Gevrey-Nuits Tourisme vous invite à pousser les portes de l’atelier Rosebelle Céramique à Nuits-Saint-Georges pour une initiation à un savoir-faire artisanal emblématique de la Bourgogne.
Le temps d’un atelier convivial et créatif, découvrez toutes les étapes de fabrication d’une véritable tuile de Bourgogne en céramique. Du façonnage de l’argile jusqu’à la décoration finale, laissez libre cours à votre imagination et repartez avec une création unique, façonnée de vos propres mains.
Votre œuvre sera ensuite cuite à l’atelier, et pourra être récupérée quelques jours plus tard. Pour les visiteurs de passage, une livraison est également possible (avec supplément).
Partagez cet atelier à deux, en famille ou entre amis et créez ensemble votre souvenir en céramique pour faire de votre séjour un moment inoubliable !
Choisissez la formule qui vous ressemble
• 20 € / personne individuelle
• 30 € / duo (parent-enfant ou 2 enfants)
Places limitées à 6 participants par session.
Réservation obligatoire. .
Atelier Rosebelle Céarmique 9 Rue du Grenier à Sel Nuits-Saint-Georges 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 34 38 40 animation@gevreynuitstourisme.com
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English : Atelier tuile de Bourgogne
L’événement Atelier tuile de Bourgogne Nuits-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gevrey-Nuits| 2*
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