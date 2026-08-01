La savoureuse tournée du comté au cassissium Nuits-Saint-Georges
mercredi 26 août 2026 · Nuits-Saint-Georges
Informations pratiques
Nuits-Saint-Georges
La savoureuse tournée du comté au cassissium
8 Rue Montgolfier Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26 18:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Un rendez-vous estival incontournable
Petits et grands pourront découvrir ou redécouvrir ce fromage d’exception dans une ambiance chaleureuse, festive et familiale. Cette étape sera l’occasion de partager un moment authentique autour du savoir-faire et des traditions qui font la renommée du Comté.
Au programme découvertes, partage et gourmandise
De nombreuses animations gratuites et accessibles à tous attendent les visiteurs
• Dégustations commentées de Comté pour découvrir les différentes saveurs du Comté et mieux comprendre sa filière.
• Jeux et animations pour les enfants un espace ludique pour apprendre en s’amusant.
• L’École du Comté des ateliers pédagogiques pour percer les secrets de fabrication de ce fromage emblématique.
• Ateliers culinaires des idées recettes et accords gourmands pour sublimer le Comté au quotidien. .
8 Rue Montgolfier Nuits-Saint-Georges 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La savoureuse tournée du comté au cassissium
L’événement La savoureuse tournée du comté au cassissium Nuits-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-07-31 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or)
- Atelier mur en pierres sèches Rue de l’hermitage Nuits-Saint-Georges 8 août 2026
- Visite guidée de Nuits-Saint-Georges Eglise Saint-Symphorien Nuits-Saint-Georges 12 août 2026
- Fascinantes Chauves-souris, Nuits-Saint-Georges, Nuits-Saint-Georges 28 août 2026
- Atelier tuile de Bourgogne Atelier Rosebelle Céarmique Nuits-Saint-Georges 29 août 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Musée de Nuits-Saint-Georges Nuits-Saint-Georges 19 septembre 2026