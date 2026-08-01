Informations pratiques

Nuits-Saint-Georges

La savoureuse tournée du comté au cassissium

8 Rue Montgolfier Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:00:00

fin : 2026-08-26 18:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Un rendez-vous estival incontournable

Petits et grands pourront découvrir ou redécouvrir ce fromage d’exception dans une ambiance chaleureuse, festive et familiale. Cette étape sera l’occasion de partager un moment authentique autour du savoir-faire et des traditions qui font la renommée du Comté.

Au programme découvertes, partage et gourmandise

De nombreuses animations gratuites et accessibles à tous attendent les visiteurs

• Dégustations commentées de Comté pour découvrir les différentes saveurs du Comté et mieux comprendre sa filière.

• Jeux et animations pour les enfants un espace ludique pour apprendre en s’amusant.

• L’École du Comté des ateliers pédagogiques pour percer les secrets de fabrication de ce fromage emblématique.

• Ateliers culinaires des idées recettes et accords gourmands pour sublimer le Comté au quotidien. .

8 Rue Montgolfier Nuits-Saint-Georges 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : La savoureuse tournée du comté au cassissium

L’événement La savoureuse tournée du comté au cassissium Nuits-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-07-31 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)