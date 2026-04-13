Le Cassissium, quand le cassis devient une star !, Le Cassinium, Nuits-Saint-Georges

Le Cassissium, quand le cassis devient une star ! 5 et 6 juin Le Cassinium Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Vous apprendrez à connaître les secrets de la fabrication de la fameuse crème de cassis lors d’une visite de la liquoristerie Védrenne, installée depuis 1923 à Nuits-Saint-Georges. Le guide vous emmènera également dans un chai où vieillissent Marcs et Fines de Bourgogne. Le parcours de l’univers de production est complété par un musée interactif.

Le Cassinium 8 passage Montgolfier 21700 Nuits-Saint-Georges Nuits-Saint-Georges 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.cassissium.fr/fr/billetterie/ »}]

Le Cassissium vous permet une immersion totale dans le monde du cassis

DR