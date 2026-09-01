AGENDA · Fenioux
Marche Rose Fenioux
vendredi 2 octobre 2026 · Fenioux
Informations pratiques
Fenioux
Marche Rose
Stade Fenioux Deux-Sèvres
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
L’association organise une marche gourmande d’un parcours de 12 km au coeur des chemins Fenousiens.
Une partie sera reversée à la lutte contre le cancer du sein. .
Stade Fenioux 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 68 13 57
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English : Marche Rose
L’événement Marche Rose Fenioux a été mis à jour le 2026-09-01 par CC Val de Gâtine