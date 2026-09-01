Informations pratiques

Fenioux

Marche Rose

Stade Fenioux Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 18:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

L’association organise une marche gourmande d’un parcours de 12 km au coeur des chemins Fenousiens.

Une partie sera reversée à la lutte contre le cancer du sein. .

Stade Fenioux 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 68 13 57

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English : Marche Rose

L’événement Marche Rose Fenioux a été mis à jour le 2026-09-01 par CC Val de Gâtine