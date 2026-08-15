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Marche rose La Vichy Parvis de l’église Saint-Michel Bolbec

dimanche 4 octobre 2026 · Parvis de l'église Saint-Michel · Bolbec

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
Parvis de l'église Saint-Michel
Adresse
2 Rue Saint-Michel
Ville
76210 Bolbec
Département
Seine-Maritime
Tarif

Bolbec

Marche rose La Vichy

Parvis de l’église Saint-Michel 2 Rue Saint-Michel Bolbec Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:30:00
fin : 2026-10-04 13:30:00

Date(s) :
2026-10-04

Rendez-vous le dimanche 4 octobre sur le parvis de l’église pour le 8ème départ de notre Marche Rose La Vichy

Ensemble, marchons pour soutenir la lutte contre le cancer du sein et montrer que chaque pas compte.
Cette année les parcours proposés sont de 6,8 km et 10,5 km

Participation 5 €
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Les inscriptions ouvriront à partir du 17 août 2026.

Cette marche est avant tout un moment de solidarité, de partage et d’espoir. Venez en famille, entre amis ou entre collègues pour faire de cette journée une belle mobilisation.   .

Parvis de l’église Saint-Michel 2 Rue Saint-Michel Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie  

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English : Marche rose La Vichy

L’événement Marche rose La Vichy Bolbec a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme

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