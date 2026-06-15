Marche rose solidaire RDV Mairie Navarrenx
Marche rose solidaire RDV Mairie Navarrenx dimanche 18 octobre 2026.
Navarrenx
Marche rose solidaire
RDV Mairie Place d’armes Navarrenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:30:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Une marche accompagnée d’environ 3 kms sans difficultés Marche et Respire et deux marches balisées de 7 et 14 kms.
Dès le mois de septembre, pour ceux qui n’en ont pas encore, des T-shirt hommes et femmes seront en vente.
Des nouveautés foulards et espadrilles roses seront aussi en vente à partir de septembre jusqu’au jour de la marche.
Octobre rose c’est le moment pour l’association Vivre Avec de récolter des fonds pour accompagner très concrètement et localement plus de monde toute l’année. .
RDV Mairie Place d’armes Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 88 66 99
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English : Marche rose solidaire
L’événement Marche rose solidaire Navarrenx a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Béarn des Gaves
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