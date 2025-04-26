Dégustations au marché Saint-Marc Rouen

Rouen

Immersion au marché visite et dégustations

Place Saint-Marc Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 12:30:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-06-13 2026-07-04 2026-10-03

Une expérience immersive dans l’un des plus beaux marchés de France visite guidée par un passionné de gastronomie, rencontre avec les producteurs locaux et dégustations copieuses salées et sucrées dans un lieu unique !

Points clés

Dégustations copieuses sucrées et salées

Rencontre avec les producteurs

Produits frais et locaux

Visite guidée de l’histoire du marché

Avec cette visite haute en saveurs, le gourmet Bruno Bertheuil vous ouvre les portes du marché de la Place Saint-Marc à la rencontre des producteurs locaux. L’histoire de cette place sera aussi à l’honneur. Il partagera ses connaissances sur les produits normands et distille ses conseils culinaires pour profiter de la Normandie jusqu’au bout des papilles.

Vous remplirez avec lui le panier de différents produits salés et sucrés, que vous irez ensuite déguster à l’Aître Saint-Maclou. En fonction de la saison, vous pourrez déguster huîtres, terrines, camembert, neufchâtel, fraises, yaourts , pains, beurres, terrines, radis, cerises, framboises…. Dégustation accompagnée de cidre normand.

L’avis de Benoît M. Quel voyage ébouriffant et délicieux au cœur de cet autre marché historique de Rouen ! A chaque étal, choisi par le guide et chef, des produits locaux, des explications à foisons, des conseils de cuisinier. On en oublie le temps, l’estomac qui se creuse et le panier qui se remplit. L’aventure se poursuit par une dégustation inattendue, des produits de St Marc dans le cadre unique de l’aître St Maclou… et toujours guidée avec maestria ; Bravo ! .

Place Saint-Marc Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40

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English : Immersion au marché visite et dégustations

L’événement Immersion au marché visite et dégustations Rouen a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Rouen tourisme