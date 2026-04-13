Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché saisonnier Messanges

Marché saisonnier Messanges

Marché saisonnier Messanges mercredi 26 août 2026.

Adresse : Parking de la mairie

Ville : 40660 Messanges

Département : Landes

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Messanges

Marché saisonnier

Parking de la mairie Messanges Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 08:00:00
fin : 2026-08-26 13:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Le Marché a lieu tous les mercredis et vendredis matins Artisanat, produits locaux, alimentaires et vestimentaires.
Le Marché a lieu tous les mercredis et vendredis matins Artisanat, produits locaux, alimentaires et vestimentaires.   .

Parking de la mairie Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 91 44 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché saisonnier

The market takes place every Wednesday and Friday morning: Crafts, local products, food and clothing.

L’événement Marché saisonnier Messanges a été mis à jour le 2026-04-13 par OTI LAS

À voir aussi à Messanges (Landes)