Marché saisonnier, Esplanade Saint-Julien-en-Born

Marché saisonnier

Esplanade Contis-Plage Saint-Julien-en-Born Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Tous les mercredis et dimanches matins vous trouverez sur l’Esplanade à Contis un marché coloré pour faire vos courses de produits frais, de produits locaux mais aussi d’artisanat, bijoux, vêtements pour ramener un cadeau ou un souvenir de vos vacances… .

Esplanade Contis-Plage Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 42 80 08

English : Marché saisonnier

