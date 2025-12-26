Marché saisonnier, Esplanade Saint-Julien-en-Born
Marché saisonnier, Esplanade Saint-Julien-en-Born mercredi 5 août 2026.
Marché saisonnier
Esplanade Contis-Plage Saint-Julien-en-Born Landes
Tous les mercredis et dimanches matins vous trouverez sur l’Esplanade à Contis un marché coloré pour faire vos courses de produits frais, de produits locaux mais aussi d’artisanat, bijoux, vêtements pour ramener un cadeau ou un souvenir de vos vacances… .
Esplanade Contis-Plage Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 42 80 08
English : Marché saisonnier
