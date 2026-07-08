Informations pratiques

Soustons

Marché saisonnier

Place Robert Lassalle Soustons Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 08:00:00

fin : 2026-08-27 13:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Toute l’année, ce grand marché occupe la place des arènes. En plus du plaisir de flâner entre les étals, vous y trouverez un large choix de produits maraichers, locaux, vestimentaires…

Toute l’année, ce grand marché occupe la place des arènes. En plus du plaisir de flâner entre les étals, vous y trouverez un large choix de produits maraichers, locaux, vestimentaires… En juillet et août, le marché s’agrandit et s’étend aussi sur les rues voisines (excepté le lundi qui suit les fêtes locales du mois d’août). .

Place Robert Lassalle Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 54 99 stephane.tourbier@mairie-soustons.fr

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English : Marché saisonnier

Ideal for complementing local produce, it takes place under the plane trees of Place Robert Lassalle in July and August.

L’événement Marché saisonnier Soustons a été mis à jour le 2026-07-03 par OTI LAS