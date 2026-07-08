Marché saisonnier Soustons
jeudi 27 août 2026 · Soustons
Informations pratiques
Soustons
Marché saisonnier
Place Robert Lassalle Soustons Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 08:00:00
fin : 2026-08-27 13:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Toute l’année, ce grand marché occupe la place des arènes. En plus du plaisir de flâner entre les étals, vous y trouverez un large choix de produits maraichers, locaux, vestimentaires…
Toute l’année, ce grand marché occupe la place des arènes. En plus du plaisir de flâner entre les étals, vous y trouverez un large choix de produits maraichers, locaux, vestimentaires… En juillet et août, le marché s’agrandit et s’étend aussi sur les rues voisines (excepté le lundi qui suit les fêtes locales du mois d’août). .
Place Robert Lassalle Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 54 99 stephane.tourbier@mairie-soustons.fr
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English : Marché saisonnier
Ideal for complementing local produce, it takes place under the plane trees of Place Robert Lassalle in July and August.
L’événement Marché saisonnier Soustons a été mis à jour le 2026-07-03 par OTI LAS
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