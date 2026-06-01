Marche santé Avaux
Marche santé Avaux mardi 23 juin 2026.
Avaux
Marche santé
Avaux Ardennes
Tarif : 2 – 2 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Inscription
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Inscription à partir de 13h30 Parcours de 3, 5, 8 et 10km Chaussures propre pour entrer en salle
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Avaux 08190 Ardennes Grand Est marchesanterethel@gmail.com
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English :
Registration from 1.30pm 3, 5, 8 and 10km courses Clean shoes to enter hall
L’événement Marche santé Avaux a été mis à jour le 2026-06-10 par Ardennes Tourisme