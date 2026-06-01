Avaux

Marche santé

Avaux Ardennes

Tarif : 2 – 2 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Inscription à partir de 13h30 Parcours de 3, 5, 8 et 10km Chaussures propre pour entrer en salle

.

Avaux 08190 Ardennes Grand Est marchesanterethel@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Registration from 1.30pm 3, 5, 8 and 10km courses Clean shoes to enter hall

L’événement Marche santé Avaux a été mis à jour le 2026-06-10 par Ardennes Tourisme