Marche santé nature nocturne Salle polyvalente Batilly
samedi 26 septembre 2026 · Salle polyvalente · Batilly
Informations pratiques
Batilly
Marche santé nature nocturne
Salle polyvalente 1 impasse de la barrière Batilly Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Marche santé nature nocturne organisée par le Club coeur et santé
Participation libre
Circuit de 7km
Prévoir lampe frontale, chaussures de marche, tenue confortable
Buvette et restauration sur placeTout public
0 .
Salle polyvalente 1 impasse de la barrière Batilly 54980 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 12 20 12 14
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English :
Nighttime Health Walk organized by the Heart and Health Club
Free admission
7-km route
Bring a headlamp, walking shoes, and comfortable clothing
Refreshments and food available on site
L’événement Marche santé nature nocturne Batilly a été mis à jour le 2026-07-10 par MILTOL