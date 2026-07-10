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AGENDA · Batilly

Marche santé nature nocturne Salle polyvalente Batilly

samedi 26 septembre 2026 · Salle polyvalente · Batilly

Marche santé nature nocturne Salle polyvalente Batilly

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
1 impasse de la barrière
Ville
54980 Batilly
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Batilly

Marche santé nature nocturne

Salle polyvalente 1 impasse de la barrière Batilly Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Marche santé nature nocturne organisée par le Club coeur et santé

Participation libre

Circuit de 7km

Prévoir lampe frontale, chaussures de marche, tenue confortable

Buvette et restauration sur placeTout public
0  .

Salle polyvalente 1 impasse de la barrière Batilly 54980 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 12 20 12 14 

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English :

Nighttime Health Walk organized by the Heart and Health Club

Free admission

7-km route

Bring a headlamp, walking shoes, and comfortable clothing

Refreshments and food available on site

L’événement Marche santé nature nocturne Batilly a été mis à jour le 2026-07-10 par MILTOL