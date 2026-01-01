Marché Saveurs et Cie Les Essarts PLACE DU 11 NOVEMBRE Essarts en Bocage

Marché Saveurs et Cie Les Essarts PLACE DU 11 NOVEMBRE Essarts en Bocage vendredi 30 janvier 2026.

PLACE DU 11 NOVEMBRE LES ESSARTS Essarts en Bocage Vendée

Début : 2026-01-30 16:30:00
fin : 2026-03-27 19:30:00

2026-01-30 2026-02-13 2026-02-27 2026-03-13 2026-03-27 2026-04-10 2026-04-24 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-19 2026-07-03 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28 2026-09-11 2026-09-25 2026-10-09 2026-10-23 2026-11-06

PLACE DU 11 NOVEMBRE LES ESSARTS Essarts en Bocage 85140 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 62 83 26  mairie-essarts@essartsenbocage.fr

