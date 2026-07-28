Marché semi-nocturne à la ferme de la justais Les vergers de la justais Louvigné-du-Désert

mardi 28 juillet 2026 · Les vergers de la justais · Louvigné-du-Désert

Informations pratiques

Louvigné-du-Désert

Marché semi-nocturne à la ferme de la justais

Les vergers de la justais La Justais Louvigné-du-Désert Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 17:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Chaque mardi de la saison estivale, la Ferme de la Justais se transforme en un chaleureux marché local. Cet événement invite le public à partir à la rencontre d’une dizaine de producteurs et d’artisans passionnés pour découvrir leurs savoir-faire et leurs produits authentiques. C’est un rendez-vous incontournable pour savourer les richesses du terroir dans une ambiance conviviale. .

Les vergers de la justais La Justais Louvigné-du-Désert 35420 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 98 17 44

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English :

L’événement Marché semi-nocturne à la ferme de la justais Louvigné-du-Désert a été mis à jour le 2026-07-21 par OT FOUGERES