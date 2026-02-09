Marche semi-nocturne

La MJC de Bertrichamps organise une marche semi-nocturne de 8km. Collation au cours de la marche et repas ensuite servi à la MJC. Au menu Apéro offert, crudités, charcuterie, pâté Lorrain, fromage et dessert.

Tarif: 15€ par personne

Réservation obligatoires au 06 70 24 06 20Tout public

Place Otelin Bertrichamps 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 70 24 06 20

The Bertrichamps MJC organizes an 8km semi-nocturnal walk. Refreshments during the walk, followed by a meal served at the MJC. Menu: Complimentary aperitif, crudités, charcuterie, pâté Lorrain, cheese and dessert.

Price: 15? per person

Reservations essential on 06 70 24 06 20

L’événement Marche semi-nocturne Bertrichamps a été mis à jour le 2026-02-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS