Marche semi-nocturne Bertrichamps

Place Otelin Bertrichamps Meurthe-et-Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 18:30:00
fin : 2026-03-06
2026-03-06
La MJC de Bertrichamps organise une marche semi-nocturne de 8km. Collation au cours de la marche et repas ensuite servi à la MJC. Au menu Apéro offert, crudités, charcuterie, pâté Lorrain, fromage et dessert.
Tarif: 15€ par personne
Réservation obligatoires au 06 70 24 06 20Tout public
.
Place Otelin Bertrichamps 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 70 24 06 20
English :
The Bertrichamps MJC organizes an 8km semi-nocturnal walk. Refreshments during the walk, followed by a meal served at the MJC. Menu: Complimentary aperitif, crudités, charcuterie, pâté Lorrain, cheese and dessert.
Price: 15? per person
Reservations essential on 06 70 24 06 20
