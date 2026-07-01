Marché semi-nocturne de Ligny-le-Châtel Parc de la Noue-Marou Ligny-le-Châtel

Informations pratiques

Ligny-le-Châtel

Marché semi-nocturne de Ligny-le-Châtel

Parc de la Noue-Marou Avenue de la Noue Marou Ligny-le-Châtel Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 16:00:00

fin : 2026-07-10 23:50:00

Date(s) :

2026-07-10

L’évènement situé dans un parc arboré en bordure de rivière sera accompagné d’animations avec un village enfants (jeux variés et structures gonflables) et un concert en soirée. Il sera possible de se restaurer sur place avec des plats de traiteurs, buvette et crêpes et churros. .

Parc de la Noue-Marou Avenue de la Noue Marou Ligny-le-Châtel 89144 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 51 01 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché semi-nocturne de Ligny-le-Châtel

L’événement Marché semi-nocturne de Ligny-le-Châtel Ligny-le-Châtel a été mis à jour le 2026-07-03 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)