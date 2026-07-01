Marché semi-nocturne de Ligny-le-Châtel Parc de la Noue-Marou Ligny-le-Châtel
vendredi 10 juillet 2026 · Parc de la Noue-Marou · Ligny-le-Châtel
Informations pratiques
Ligny-le-Châtel
Marché semi-nocturne de Ligny-le-Châtel
Parc de la Noue-Marou Avenue de la Noue Marou Ligny-le-Châtel Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 16:00:00
fin : 2026-07-10 23:50:00
Date(s) :
2026-07-10
L’évènement situé dans un parc arboré en bordure de rivière sera accompagné d’animations avec un village enfants (jeux variés et structures gonflables) et un concert en soirée. Il sera possible de se restaurer sur place avec des plats de traiteurs, buvette et crêpes et churros. .
Parc de la Noue-Marou Avenue de la Noue Marou Ligny-le-Châtel 89144 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 51 01 25
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English : Marché semi-nocturne de Ligny-le-Châtel
L’événement Marché semi-nocturne de Ligny-le-Châtel Ligny-le-Châtel a été mis à jour le 2026-07-03 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)