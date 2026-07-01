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AGENDA · Ligny-le-Châtel

Marché semi-nocturne de Ligny-le-Châtel Parc de la Noue-Marou Ligny-le-Châtel

vendredi 10 juillet 2026 · Parc de la Noue-Marou · Ligny-le-Châtel

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Parc de la Noue-Marou
Adresse
Avenue de la Noue Marou
Ville
89144 Ligny-le-Châtel
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Ligny-le-Châtel

Marché semi-nocturne de Ligny-le-Châtel

Parc de la Noue-Marou Avenue de la Noue Marou Ligny-le-Châtel Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 16:00:00
fin : 2026-07-10 23:50:00

Date(s) :
2026-07-10

L’évènement situé dans un parc arboré en bordure de rivière sera accompagné d’animations avec un village enfants (jeux variés et structures gonflables) et un concert en soirée. Il sera possible de se restaurer sur place avec des plats de traiteurs, buvette et crêpes et churros.   .

Parc de la Noue-Marou Avenue de la Noue Marou Ligny-le-Châtel 89144 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 51 01 25 

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English : Marché semi-nocturne de Ligny-le-Châtel

L’événement Marché semi-nocturne de Ligny-le-Châtel Ligny-le-Châtel a été mis à jour le 2026-07-03 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)