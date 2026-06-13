Marché semi-nocturne de Rouvroy Rouvroy
Marché semi-nocturne de Rouvroy Rouvroy mercredi 8 juillet 2026.
Rouvroy
Marché semi-nocturne de Rouvroy
Place Salengro Rouvroy Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Venez passer un moment festif.
Retrouvez les commerçants ambulants et artisans locaux. L’occasion de se retrouver pour un moment de convivialité. .
Place Salengro Rouvroy 62320 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 74 82 40
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English :
Come and enjoy a festive moment.
L’événement Marché semi-nocturne de Rouvroy Rouvroy a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de Lens-Liévin