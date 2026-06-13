Rouvroy

Marché semi-nocturne de Rouvroy

Place Salengro Rouvroy Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Venez passer un moment festif.

Retrouvez les commerçants ambulants et artisans locaux. L’occasion de se retrouver pour un moment de convivialité. .

Place Salengro Rouvroy 62320 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 74 82 40

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English :

Come and enjoy a festive moment.

L’événement Marché semi-nocturne de Rouvroy Rouvroy a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de Lens-Liévin