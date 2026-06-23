Informations pratiques

Lurcy-Lévis

Marché semi-nocturne, fête ta place !

Place de la Mairie Lurcy-Lévis Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 17:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Venez participer au marché semi-nocturne, repas champêtre et musique organisé par l’association Artisanale Lurcyquoise.

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Place de la Mairie Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 78 28 78

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English :

Come join us for the semi-nighttime market, picnic-style meal, and music organized by the Artisanale Lurcyquoise association.

L’événement Marché semi-nocturne, fête ta place ! Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2026-06-23 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région