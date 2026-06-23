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AGENDA · Lurcy-Lévis

Marché semi-nocturne, fête ta place ! Lurcy-Lévis

samedi 8 août 2026 · Lurcy-Lévis

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Place de la Mairie
Ville
03320 Lurcy-Lévis
Département
Allier
Tarif

Lurcy-Lévis

Marché semi-nocturne, fête ta place !

Place de la Mairie Lurcy-Lévis Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 17:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Venez participer au marché semi-nocturne, repas champêtre et musique organisé par l’association Artisanale Lurcyquoise.
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Place de la Mairie Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 78 28 78 

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English :

Come join us for the semi-nighttime market, picnic-style meal, and music organized by the Artisanale Lurcyquoise association.

L’événement Marché semi-nocturne, fête ta place ! Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2026-06-23 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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