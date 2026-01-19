Marché des producteurs Lurcy-Lévis
Marché des producteurs Lurcy-Lévis samedi 8 août 2026.
Marché des producteurs
rue du Champs de foire Lurcy-Lévis Allier
Début : 2026-08-08 17:00:00
fin : 2026-08-08
2026-08-08
Venez flâner dans un marché convivial dédié aux saveurs locales. Producteurs et artisans vous y proposent fruits, légumes, produits gourmands et créations artisanales, dans une ambiance chaleureuse et animée.
rue du Champs de foire Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 78 28 78 ucal.lurcy.levis@gmail.com
Come and stroll through a friendly market dedicated to local flavors. Producers and artisans offer fruit, vegetables, gourmet products and handcrafted creations in a warm and lively atmosphere.
