Marché des producteurs Lurcy-Lévis

Marché des producteurs

rue du Champs de foire Lurcy-Lévis Allier

Début : 2026-08-08 17:00:00

fin : 2026-08-08

2026-08-08

Venez flâner dans un marché convivial dédié aux saveurs locales. Producteurs et artisans vous y proposent fruits, légumes, produits gourmands et créations artisanales, dans une ambiance chaleureuse et animée.

rue du Champs de foire Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 78 28 78 ucal.lurcy.levis@gmail.com

Come and stroll through a friendly market dedicated to local flavors. Producers and artisans offer fruit, vegetables, gourmet products and handcrafted creations in a warm and lively atmosphere.

