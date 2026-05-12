Soirée spectacle et élection Miss nord Allier avenue du stade Lurcy-Lévis
Soirée spectacle et élection Miss nord Allier avenue du stade Lurcy-Lévis samedi 6 juin 2026.
Lurcy-Lévis
Soirée spectacle et élection Miss nord Allier
avenue du stade Salle socio-culturel Lurcy-Lévis Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Vivez une Expérience Unique à Lurcy-Lévis…
Repas Spectacle d’exception
Élection Miss Nord Allier 2026
Cabaret Chant Magie
Une Soirée Élégante, Festive et Pleine d’Émotions vous attend
Places Limitées Pensez à Réserver !
.
avenue du stade Salle socio-culturel Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 97 70 97 comitedesfetes.lurcylevis@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A Unique Experience at Lurcy-Lévis?
Exceptional Dinner and Show
Miss Nord Allier 2026 election
Cabaret ? Singing ? Magic
An Elegant, Festive and Emotional Evening awaits you
Limited seating ? Remember to Reserve!
L’événement Soirée spectacle et élection Miss nord Allier Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2026-05-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Lurcy-Lévis (Allier)
- Festival O Mille et une notes Lurcy-Lévis 26 juin 2026
- Marché des producteurs Lurcy-Lévis 8 août 2026