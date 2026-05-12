Soirée spectacle et élection Miss nord Allier avenue du stade Lurcy-Lévis

Lurcy-Lévis

Soirée spectacle et élection Miss nord Allier

avenue du stade Salle socio-culturel Lurcy-Lévis Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Vivez une Expérience Unique à Lurcy-Lévis…

Repas Spectacle d’exception

Élection Miss Nord Allier 2026

Cabaret Chant Magie

Une Soirée Élégante, Festive et Pleine d’Émotions vous attend

Places Limitées Pensez à Réserver !

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avenue du stade Salle socio-culturel Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 97 70 97 comitedesfetes.lurcylevis@gmail.com

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English :

A Unique Experience at Lurcy-Lévis?

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Miss Nord Allier 2026 election

Cabaret ? Singing ? Magic

An Elegant, Festive and Emotional Evening awaits you

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L’événement Soirée spectacle et élection Miss nord Allier Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2026-05-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région