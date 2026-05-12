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Soirée spectacle et élection Miss nord Allier avenue du stade Lurcy-Lévis

Soirée spectacle et élection Miss nord Allier avenue du stade Lurcy-Lévis samedi 6 juin 2026.

Lieu : avenue du stade

Adresse : Salle socio-culturel

Ville : 03320 Lurcy-Lévis

Département : Allier

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Lurcy-Lévis

Soirée spectacle et élection Miss nord Allier

avenue du stade Salle socio-culturel Lurcy-Lévis Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

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avenue du stade Salle socio-culturel Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 97 70 97  comitedesfetes.lurcylevis@gmail.com

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L’événement Soirée spectacle et élection Miss nord Allier Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2026-05-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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