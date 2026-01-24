Festival O Mille et une notes Lurcy-Lévis
Festival O Mille et une notes Lurcy-Lévis vendredi 26 juin 2026.
Festival O Mille et une notes
Plan d’eau des Sézeaux Lurcy-Lévis Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-26
Plongez dans l’atmosphère magique du Festival Ô Mille et Une Note. Profitez de concerts en plein air, de délicieuses spécialités locales et d’activités pour tous.
Musique, convivialité et découvertes au rendez-vous !
Plan d’eau des Sézeaux Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 84 36 95 lslalurcy@gmail.com
English :
Immerse yourself in the magical atmosphere of the Ô Mille et Une Note Festival. Enjoy open-air concerts, delicious local specialities and activities for all.
Music, conviviality and discovery await you!
