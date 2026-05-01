Loto place de la liberté Lurcy-Lévis
Loto place de la liberté Lurcy-Lévis lundi 25 mai 2026.
Lurcy-Lévis
Loto
place de la liberté Marché couvert Lurcy-Lévis Allier
Tarif : 5 – 5 – 75 EUR
suivant le nombre de cartons acheté.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 14:00:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Organisé par Lurcy Sports Loisirs Animations, ce loto propose des bons d’achat, des lots variés et des surprises. Buvette et restauration sur place pour une ambiance conviviale.
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place de la liberté Marché couvert Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 33 35 78 lslalurcy@gmail.com
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English :
Organized by Lurcy Sports Loisirs Animations, this lotto offers vouchers, various prizes and surprises. Refreshments and snacks on site for a convivial atmosphere.
L’événement Loto Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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