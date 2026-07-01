Informations pratiques

Monestier

Marché semi-nocturne

Place de la Mairie Monestier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 17:00:00

fin : 2026-07-31 00:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Marché semi-nocturne avec des stands alimentaires et artisanaux. Buvette et restauration rapide sur place. Venez profiter d’une belle soirée d’été au cœur de Monestier !

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Place de la Mairie Monestier 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 07 36 87 mairie-monestier@orange.fr

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English :

A semi-nighttime market featuring food and craft booths. Refreshments and fast food available on site. Come enjoy a lovely summer evening in the heart of Monestier!

L’événement Marché semi-nocturne Monestier a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme Val de Sioule