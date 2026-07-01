Marché semi-nocturne Monestier
vendredi 31 juillet 2026 · Monestier
Informations pratiques
Monestier
Marché semi-nocturne
Place de la Mairie Monestier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 17:00:00
fin : 2026-07-31 00:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Marché semi-nocturne avec des stands alimentaires et artisanaux. Buvette et restauration rapide sur place. Venez profiter d’une belle soirée d’été au cœur de Monestier !
.
Place de la Mairie Monestier 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 07 36 87 mairie-monestier@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A semi-nighttime market featuring food and craft booths. Refreshments and fast food available on site. Come enjoy a lovely summer evening in the heart of Monestier!
L’événement Marché semi-nocturne Monestier a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Monestier (Allier)
- Bourdonner en Bourbonnais 4.0 Monestier 15 août 2026
- Les randonnées du Raisin d’Or Monestier 17 août 2026