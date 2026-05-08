Orval

Marché semi-nocturne

1 Route de la Férolle Orval Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-04 16:00:00

fin : 2026-06-04 22:00:00

Date(s) :

2026-06-04 2026-07-02

Produits locaux

Retrouvez artisans, producteurs et créateurs chaque premier jeudi du mois. Installation des commerçants dès 14h .

1 Route de la Férolle Orval 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 13 16 39 50

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English :

Local products

L’événement Marché semi-nocturne Orval a été mis à jour le 2026-05-08 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE