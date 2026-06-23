Saint-Georges-du-Vièvre

Marché semi-nocturne

Place de la mairie Saint-Georges-du-Vièvre Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01 21:00:00

Date(s) :

2026-08-01

L’association Saint Georges Contacts organise un marché des producteurs, artistes et artisans en semi-nocturne. .

Place de la mairie Saint-Georges-du-Vièvre 27450 Eure Normandie +33 6 10 80 33 57 saintgeorgescontacts27450@gmail.com

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English : Marché semi-nocturne

L’événement Marché semi-nocturne Saint-Georges-du-Vièvre a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge