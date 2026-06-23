Marché semi-nocturne Saint-Georges-du-Vièvre
Marché semi-nocturne Saint-Georges-du-Vièvre samedi 1 août 2026.
Saint-Georges-du-Vièvre
Marché semi-nocturne
Place de la mairie Saint-Georges-du-Vièvre Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01 21:00:00
Date(s) :
2026-08-01
L’association Saint Georges Contacts organise un marché des producteurs, artistes et artisans en semi-nocturne. .
Place de la mairie Saint-Georges-du-Vièvre 27450 Eure Normandie +33 6 10 80 33 57 saintgeorgescontacts27450@gmail.com
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English : Marché semi-nocturne
L’événement Marché semi-nocturne Saint-Georges-du-Vièvre a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge
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