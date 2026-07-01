Marché semi-nocturne, Square Fernand Gineste, Saint-Jean-de-Valériscle

Informations pratiques

Marché semi-nocturne 3 juillet – 28 août Square Fernand Gineste Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T17:00:00+02:00 – 2026-07-03T20:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T17:00:00+02:00 – 2026-08-28T20:30:00+02:00

Square Fernand Gineste 30960 Saint Jean de Valériscle Saint-Jean-de-Valériscle 30960 Gard Occitanie

Fruits, légumes, fromages, salaisons, viandes, produits de la ferme, plats à emporter et artisans. Marché Producteurs