Saint-Marceau

Marche solidaire à Saint-Marceau

Salle des associations Saint-Marceau Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

gratuité pour les enfants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Dimanche 26 avril à 14h Randonnée groupée, départ commun avec possibilité d’opter pour une plus courte distance en cours de chemin.7 km ou 11km Goûter maison à l’arrivée. Vente de livres d’occasion au profit de l’association qui expédie des colis au Venezuela. Adulte 5€ et gratuit pour les enfants

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Salle des associations Saint-Marceau 08160 Ardennes Grand Est +33 6 88 07 30 27 maryse.raulin-ugarte@orange.fr

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English :

Sunday April 26 at 2pm Group hike, starting together with the option of a shorter distance along the way.7km or 11km Home-made snack on arrival. Sale of second-hand books to benefit the association, which sends parcels to Venezuela. Adults: 5? and free for children

L’événement Marche solidaire à Saint-Marceau Saint-Marceau a été mis à jour le 2026-04-13 par Ardennes Tourisme