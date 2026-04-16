Marche solidaire à Saint-Marceau Saint-Marceau
Marche solidaire à Saint-Marceau Saint-Marceau dimanche 26 avril 2026.
Saint-Marceau
Marche solidaire à Saint-Marceau
Salle des associations Saint-Marceau Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
gratuité pour les enfants
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Dimanche 26 avril à 14h Randonnée groupée, départ commun avec possibilité d’opter pour une plus courte distance en cours de chemin.7 km ou 11km Goûter maison à l’arrivée. Vente de livres d’occasion au profit de l’association qui expédie des colis au Venezuela. Adulte 5€ et gratuit pour les enfants
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Salle des associations Saint-Marceau 08160 Ardennes Grand Est +33 6 88 07 30 27 maryse.raulin-ugarte@orange.fr
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English :
Sunday April 26 at 2pm Group hike, starting together with the option of a shorter distance along the way.7km or 11km Home-made snack on arrival. Sale of second-hand books to benefit the association, which sends parcels to Venezuela. Adults: 5? and free for children
L’événement Marche solidaire à Saint-Marceau Saint-Marceau a été mis à jour le 2026-04-13 par Ardennes Tourisme