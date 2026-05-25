Laval-d’Aix

Marche solidaire au profit de la lutte contre la maladie de Charcot

Mairie Laval-d’Aix Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Gratuit pour les 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

L’association SLA VIE vous donne rendez-vous pour une marche caritative contre la maladie de Charcot. Deux parcours de randonnée et une petite restauration vous attendent dans une ambiance conviviale et solidaire.

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Mairie Laval-d’Aix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes slavie26@hotmail.com

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English :

The association SLA VIE invites you to a charity walk against Charcot’s disease. Two walking routes and a snack bar await you in a friendly, supportive atmosphere.

L’événement Marche solidaire au profit de la lutte contre la maladie de Charcot Laval-d’Aix a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme du Pays Diois