Marche solidaire au profit de la lutte contre la maladie de Charcot Laval-d’Aix
Marche solidaire au profit de la lutte contre la maladie de Charcot Laval-d’Aix samedi 27 juin 2026.
Laval-d’Aix
Marche solidaire au profit de la lutte contre la maladie de Charcot
Mairie Laval-d’Aix Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Gratuit pour les 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
L’association SLA VIE vous donne rendez-vous pour une marche caritative contre la maladie de Charcot. Deux parcours de randonnée et une petite restauration vous attendent dans une ambiance conviviale et solidaire.
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Mairie Laval-d’Aix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes slavie26@hotmail.com
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English :
The association SLA VIE invites you to a charity walk against Charcot’s disease. Two walking routes and a snack bar await you in a friendly, supportive atmosphere.
L’événement Marche solidaire au profit de la lutte contre la maladie de Charcot Laval-d’Aix a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme du Pays Diois