Marche solidaire en soutien à la Holi Hagetmau
dimanche 27 septembre 2026 · Hagetmau
Informations pratiques
Hagetmau
Marche solidaire en soutien à la Holi
Marché couvert rue Carnot Hagetmau Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:30:00
fin : 2026-09-27 10:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Trotte-Sentiers de Chalosse — Marchons contre le cancer, en soutien à La Holi
Dimanche 27 septembre 2026 à Hagetmau (Marché couvert, Rue Victor Hugo)
Marches de 5 ou 10 km, départ libre de 9h à 10h.
6€ d’inscription, entièrement reversés à La Holi.
Inscriptions en ligne (lien en commentaire/bio) ou sur place le jour J — pensez à vous inscrire à l’avance pour éviter la file d’attente !
Parcours ravitaillés, buvette, galets décorés et loterie sur place.
Renseignements 06 42 99 28 41
Venez nombreux pour une bonne cause ! ?? .
Marché couvert rue Carnot Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 99 28 41 trotte-sentiersha@gmail.com
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English : Marche solidaire en soutien à la Holi
L’événement Marche solidaire en soutien à la Holi Hagetmau a été mis à jour le 2026-08-25 par Landes Chalosse
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