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AGENDA · Hagetmau

Marche solidaire en soutien à la Holi Hagetmau

dimanche 27 septembre 2026 · Hagetmau

Marche solidaire en soutien à la Holi Hagetmau

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Marché couvert rue Carnot
Ville
40700 Hagetmau
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Hagetmau

Marche solidaire en soutien à la Holi

Marché couvert rue Carnot Hagetmau Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:30:00
fin : 2026-09-27 10:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Trotte-Sentiers de Chalosse — Marchons contre le cancer, en soutien à La Holi
Dimanche 27 septembre 2026 à Hagetmau (Marché couvert, Rue Victor Hugo)
Marches de 5 ou 10 km, départ libre de 9h à 10h.
6€ d’inscription, entièrement reversés à La Holi.
Inscriptions en ligne (lien en commentaire/bio) ou sur place le jour J — pensez à vous inscrire à l’avance pour éviter la file d’attente !
Parcours ravitaillés, buvette, galets décorés et loterie sur place.
Renseignements 06 42 99 28 41
Venez nombreux pour une bonne cause ! ??   .

Marché couvert rue Carnot Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 99 28 41  trotte-sentiersha@gmail.com

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English : Marche solidaire en soutien à la Holi

L’événement Marche solidaire en soutien à la Holi Hagetmau a été mis à jour le 2026-08-25 par Landes Chalosse

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