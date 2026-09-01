Informations pratiques

Hagetmau

Marche solidaire en soutien à la Holi

Marché couvert rue Carnot Hagetmau Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:30:00

fin : 2026-09-27 10:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Trotte-Sentiers de Chalosse — Marchons contre le cancer, en soutien à La Holi

Dimanche 27 septembre 2026 à Hagetmau (Marché couvert, Rue Victor Hugo)

Marches de 5 ou 10 km, départ libre de 9h à 10h.

6€ d’inscription, entièrement reversés à La Holi.

Inscriptions en ligne (lien en commentaire/bio) ou sur place le jour J — pensez à vous inscrire à l’avance pour éviter la file d’attente !

Parcours ravitaillés, buvette, galets décorés et loterie sur place.

Renseignements 06 42 99 28 41

Venez nombreux pour une bonne cause ! ?? .

Marché couvert rue Carnot Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 99 28 41 trotte-sentiersha@gmail.com

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English : Marche solidaire en soutien à la Holi

L’événement Marche solidaire en soutien à la Holi Hagetmau a été mis à jour le 2026-08-25 par Landes Chalosse