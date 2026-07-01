Informations pratiques

Forges de Lanouée

Marché solidaire et Animations

Bois de La Piasserie Forges de Lanouée Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:00:00

fin : 2026-07-25 00:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Un marché solidaire et de la vannerie se dérouleront tout au long de la journée. Le départ pour une rando mob sera à 14h, l’extraction de miel à 16h, le tirage du panier à 19h. Animation musicale toute la journée. Bal populaire en soirée . Dès 9h. .

Bois de La Piasserie Forges de Lanouée 56120 Morbihan Bretagne +33 6 03 44 13 93

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English :

L’événement Marché solidaire et Animations Forges de Lanouée a été mis à jour le 2026-07-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande