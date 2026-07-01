Marché solidaire et Animations Forges de Lanouée
samedi 25 juillet 2026 · Forges de Lanouée
Informations pratiques
Forges de Lanouée
Marché solidaire et Animations
Bois de La Piasserie Forges de Lanouée Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-25 00:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Un marché solidaire et de la vannerie se dérouleront tout au long de la journée. Le départ pour une rando mob sera à 14h, l’extraction de miel à 16h, le tirage du panier à 19h. Animation musicale toute la journée. Bal populaire en soirée . Dès 9h. .
Bois de La Piasserie Forges de Lanouée 56120 Morbihan Bretagne +33 6 03 44 13 93
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English :
L’événement Marché solidaire et Animations Forges de Lanouée a été mis à jour le 2026-07-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande