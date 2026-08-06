Informations pratiques

Étueffont

Marche solidaire

1000 Clubs Étueffont Territoire de Belfort

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Marche solidaire de 5 km organisée dans le cadre d’Octobre Rose. Deux départs sont possibles 9h30 ou 10h.Buvette et vente de gâteaux sur place .

1000 Clubs Étueffont 90170 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 50 35 79

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English : Marche solidaire

L’événement Marche solidaire Étueffont a été mis à jour le 2026-08-06 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)