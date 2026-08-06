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AGENDA · Étueffont

Marche solidaire Étueffont

dimanche 4 octobre 2026 · Étueffont

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
1000 Clubs
Ville
90170 Étueffont
Département
Territoire de Belfort
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Étueffont

Marche solidaire

1000 Clubs Étueffont Territoire de Belfort

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:30:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Marche solidaire de 5 km organisée dans le cadre d’Octobre Rose. Deux départs sont possibles 9h30 ou 10h.Buvette et vente de gâteaux sur place   .

1000 Clubs Étueffont 90170 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 50 35 79 

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English : Marche solidaire

L’événement Marche solidaire Étueffont a été mis à jour le 2026-08-06 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)