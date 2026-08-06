Marche solidaire Étueffont
dimanche 4 octobre 2026 · Étueffont
Informations pratiques
Étueffont
Marche solidaire
1000 Clubs Étueffont Territoire de Belfort
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Marche solidaire de 5 km organisée dans le cadre d’Octobre Rose. Deux départs sont possibles 9h30 ou 10h.Buvette et vente de gâteaux sur place .
1000 Clubs Étueffont 90170 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 50 35 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marche solidaire
L’événement Marche solidaire Étueffont a été mis à jour le 2026-08-06 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)