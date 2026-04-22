Informations pratiques

Noth

Marche solidaire

Noth Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 13:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Participez à cette rando pédestre pour soutenir les efforts de la lutte contre tous les cancers.

Cette marche est organisée par la commission des agricultrices FDSEA de la Creuse, avec le concours de l’association Dans Noth Pas.

2 circuits au choix 6 km env. et 11 km env. Pot à l’arrivée.

Les contributions seront reversées à la Ligue contre le Cancer Creuse. .

Noth 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 47 26 00

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English : Marche solidaire

L’événement Marche solidaire Noth a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Pays Sostranien