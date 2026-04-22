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AGENDA · Noth

Marche solidaire Noth

dimanche 27 septembre 2026 · Noth

Marche solidaire Noth

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Ville
23300 Noth
Département
Creuse
Tarif

Noth

Marche solidaire

Noth Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 13:30:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Participez à cette rando pédestre pour soutenir les efforts de la lutte contre tous les cancers.
Cette marche est organisée par la commission des agricultrices FDSEA de la Creuse, avec le concours de l’association Dans Noth Pas.
2 circuits au choix 6 km env. et 11 km env. Pot à l’arrivée.
Les contributions seront reversées à la Ligue contre le Cancer Creuse.   .

Noth 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 47 26 00 

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English : Marche solidaire

L’événement Marche solidaire Noth a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Pays Sostranien

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