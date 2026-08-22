Marche solidaire Octobre Rose Thil-Manneville
samedi 3 octobre 2026 · Thil-Manneville
Informations pratiques
Thil-Manneville
Marche solidaire Octobre Rose
Mairie Thil-Manneville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 13:45:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Le groupe des marcheuses & marcheurs du Thil-Manneville organise une marche solidaire au profit d’Octobre Rose.
2 parcours seront proposés d’environ 7 et 10 km.
Verre de l’amitié offert par la mairie à l’arrivée des marches et ventes de pâtisseries.
Rendez-vous dès 13h45 à la mairie.
Départ des marches à 14h (10 km) et 14h15 (7 km). .
Mairie Thil-Manneville 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 29 74 10 46
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English : Marche solidaire Octobre Rose
L’événement Marche solidaire Octobre Rose Thil-Manneville a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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