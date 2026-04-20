MARCHÉ SUPER-FERMIER Saint-Christaud
MARCHÉ SUPER-FERMIER Saint-Christaud mercredi 13 mai 2026.
Saint-Christaud
MARCHÉ SUPER-FERMIER
Bataille Saint-Christaud Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 17:00:00
fin : 2026-05-13 20:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Faites le plein de produits locaux au marché super-fermier de Saint-Christaud commandez dès maintenant et récupérez votre panier sur place !
Marché proposé par les producteurs locaux. .
Bataille Saint-Christaud 31310 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fill up on local produce at the Saint-Christaud super-farmers’ market: order now and collect your basket on the spot!
L’événement MARCHÉ SUPER-FERMIER Saint-Christaud a été mis à jour le 2026-04-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE